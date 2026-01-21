x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident mortal lângă Simeria, pe A1

Accident mortal lângă Simeria, pe A1

de Redacția Jurnalul    |    21 Ian 2026   •   07:57
Accident mortal lângă Simeria, pe A1
Sursa foto: În accident au fost implicate un TIR și un autoturism.

Un accident grav în care au fost implicate un TIR și un autoturism a avut loc miercuri dimineața pe autostrada A1, lângă Simeria.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că accidentul a avut loc pe Autostrada A1 pe sensul Deva – Sibiu, la kilometrul 351, în zona localității Simeria, județul Hunedoara.

În accident au fost implicate un TIR și un autoturism.

În urma impactului, o persoană a murit și alte două au fost rănite, toate din autoturism.

Circulația a fost deviată de pe autostradă, între kilometrii 354 – 334, către DN 7 (Simeria - Orăștie).

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Accident mortal
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri