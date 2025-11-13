x close
de Redacția Jurnalul    |    13 Noi 2025   •   08:31
Accident cu nouă victime la Constanța. Un microbuz s-a răsturnat pe o șosea

Un accident grav s-a produs joi dimineață pe o șosea din județul Constanța. În urma impactului sunt nouă victime, transmit autoritățile. La fața locului intervin mai multe echipe medicale, de la ISU și de la Poliție.

ISU Constanța anunță că microbuzul de tipul 8+1 locuri s-a răsturnat pe DN3 între localitățile Pietreni și Viișoara. Mașina a ajuns în afara părții carosabile.

În accident au fost implicate nouă persoane. Dintre acestea, trei sunt conștiente și cooperante, transmite ISU Constanța.

La fața locului intervin numeroase echipaje de salvare. Este vorba despre două autospeciale de la Detașamentul Medgidia și de trei ambulanțe SAJ.

Polițiștii au început o anchetă. Ei vor stabili cum s-a produs accidentul.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident autobuz constanta
