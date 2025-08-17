Accident între patru mașini pe DN 6

„Pe DN 6 București-Alexandria, în zona localității Gorneni, județul Giurgiu, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate patru autovehicule, soldat cu rănirea unei persoane, ce este conștientă și evaluată medical”, transmite sursa citată.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers. Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 17:00.

(sursa: Mediafax)