x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Accident pe A3. Trei autoturisme au fost implicate

Accident pe A3. Trei autoturisme au fost implicate

de Redacția Jurnalul    |    19 Noi 2025   •   08:31
Accident pe A3. Trei autoturisme au fost implicate

Traficul pe Autostrada A3, sensul București–Ploiești, este dirijat miercuri dimineață la kilometrul 49, în zona Palanca, după un accident în care au fost implicate trei autoturisme. O persoană a fost rănită și primește îngrijiri medicale.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că traficul rutier se desfășoară dirijat, pe banda a doua, pe Autostrada A3 București–Ploiești, la kilometrul 49, în dreptul localității Palanca, județul Prahova, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme.

În urma impactului, o persoană a fost rănită și a necesitat îngrijiri medicale la fața locului.

Echipajele de poliție și intervenție sunt prezente în zonă pentru fluidizarea traficului și stabilirea împrejurărilor producerii accidentului.

Autoritățile estimează că traficul va reveni la normal după ora 08:00. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident masini a3
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri