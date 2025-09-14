Accident cu răniți pe DN 1

Un accident rutier s-a produs sâmbătă pe raza localității Bucea, unde au fost implicate o autoutilitară cu remorcă și un autoturism, informează ISU.

Potrivit primelor date, nu au existat victime încarcerate. Trei persoane – doi bărbați și o femeie – primesc îngrijiri medicale, toate fiind conștiente și cooperante.

Circulația este oprită pe ambele sensuri, anunță Centrul Infotrafic din IGPR.

(sursa: Mediafax)