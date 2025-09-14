Accident cu răniți pe DN 1

Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
Un accident rutier s-a produs sâmbătă pe raza localității Bucea, unde au fost implicate o autoutilitară cu remorcă și un autoturism, informează ISU.
Potrivit primelor date, nu au existat victime încarcerate. Trei persoane – doi bărbați și o femeie – primesc îngrijiri medicale, toate fiind conștiente și cooperante.
Circulația este oprită pe ambele sensuri, anunță Centrul Infotrafic din IGPR.
(sursa: Mediafax)
Citește pe Antena3.ro