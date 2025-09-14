Accident rutier la Gârbău: două persoane rănite, transportate la spital

x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Sep 2025   •   16:05
Sursa foto: Arhiva Jurnalul

Două persoane au fost rănite și transportate la spital, duminică, după un accident între un autotren și un autoturism, sâmbătă, pe raza localității Gârbău, anunță ISU Cluj.

Pompierii din cadrul Gărzii Aghireșu au intervenit sâmbătă la un accident rutier produs duminică pe raza localității Gârbău, în care au fost implicate un autotren și un autoturism, informează ISU Cluj.

În autoturism se aflau un bărbat de aproximativ 45 de ani și o femeie de circa 65 de ani, ambii conștienți și cooperanți. Victimele au fost extrase în siguranță de echipaje și transportate la spital: bărbatul cu un traumatism la nivelul unui membru inferior, iar femeia cu multiple traumatisme.

La intervenție au participat o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și o ambulanță SAJ. Pompierii au asigurat și zona accidentului, unde s-au înregistrat scurgeri de carburant.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident gârbău raniti
