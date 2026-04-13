Accident grav în Botoșani: Trei femei rănite în ciocnirea a trei mașini

Trei femei rănite grav în accident șocant la Botoșani: Ce s-a întâmplat la Orășeni Deal?

Un accident rutier s-a produs recent în localitatea Orășeni Deal, județul Botoșani, implicând trei autoturisme. Evenimentul a mobilizat rapid echipele de intervenție, transformând o zi obișnuită într-o urgență majoră pe șosea.

Intervenție promptă a pompierilor și SAJ

La fața locului au ajuns în cel mai scurt timp pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, dar și o ambulanță SAJ. Din fericire, aceștia au constatat că nu erau persoane încarcerate, dar situația victimelor a necesitat acțiune imediată.

Trei femei transportate de urgență la spital

Trei femei, în vârstă de 41, 62 și 87 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare. Starea lor rămâne sub supraveghere medicală, iar pompierii au intervenit prompt pentru a preveni riscul de incendiu.

„Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor”, se arată în comunicatul oficial.

Recomandări esențiale de la ISU Botoșani

Pentru a preveni astfel de tragedii, ISU Botoșani trage un semnal de alarmă. „ISU Botoșani recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență la volan și să respecte regulile de circulație, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic”, potrivit sursei oficiale. Șoferii sunt îndemnați să fie vigilenți, mai ales în zone rurale precum Orășeni Deal.