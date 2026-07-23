Accident grav în Suceava: cinci persoane, dintre care trei copii, au fost transportate la spital după impactul cu un cap de pod

Intervenția echipajelor de salvare a fost una rapidă, iar autoritățile au mobilizat mai multe autospeciale pentru gestionarea situației și acordarea primului ajutor victimelor.

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Sursa foto ISU Suceava - svnews.ro

Autoturismul a lovit un cap de pod și gardul unei case

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, accidentul s-a produs în prima parte a zilei de joi, în localitatea Satu Mare.

Din motive care urmează să fie stabilite de polițiști, șoferul autoturismului a pierdut controlul direcției de deplasare, iar mașina a intrat în coliziune cu un cap de pod. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat în gardul unei case aflate în apropierea drumului.

Forța impactului a determinat intervenția de urgență a pompierilor militari, fiind trimisă la fața locului și o autospecială de descarcerare, deși toate persoanele din vehicul erau conștiente în momentul sosirii echipajelor.

Cinci persoane, inclusiv trei copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale

În autoturism se aflau cinci persoane, respectiv doi adulți și trei minori. Toți ocupanții au fost evaluați medical la locul accidentului de echipajele SMURD și Serviciului de Ambulanță Județean.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a precizat că victimele erau conștiente și au primit primul ajutor înainte de a fi transportate la spital.

La intervenție au participat pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, fiind sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

După stabilizarea victimelor, toate cele cinci persoane au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava, unde au fost supuse unor investigații suplimentare și au primit tratament de specialitate.

Polițiștii au deschis o anchetă

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Polițiștii efectuează cercetări pentru a determina cauzele care au dus la pierderea controlului asupra autoturismului și la producerea impactului cu capul de pod.

De asemenea, ancheta va stabili dacă viteza, starea carosabilului, o eventuală defecțiune tehnică sau alți factori au contribuit la producerea accidentului.

Agerpres