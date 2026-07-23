Avertismentul analistului Adrian Negrescu despre noua lege a salarizării: „Fără reguli clare, salariile pot fi mărite din pix în scop electoral”

În contextul în care costurile cu salariile din sectorul public aproape s-au dublat în ultimii șase ani, analistul economic Adrian Negrescu susține că adoptarea unei grile salariale unitare este esențială pentru transparență, predictibilitate și eliminarea discrepanțelor dintre angajații statului.

Potrivit acestuia, legea ar trebui să stabilească reguli clare privind remunerarea personalului din sistemul public și să elimine posibilitatea acordării discreționare a sporurilor și beneficiilor.

Adrian Negrescu: Legea salarizării trebuie să elimine deciziile luate discreționar

Analistul Adrian Negrescu consideră că una dintre cele mai importante mize ale reformei este eliminarea situațiilor în care salariile și sporurile pot fi influențate de decizii administrative sau politice, în lipsa unor criterii clare și transparente.

„De ce avem nevoie de legea salarizarii? In primul rand pentru ca bugetarii sa stie clar ce salariu primesc in functie de expertiza si experienta. Fara sporuri acordate din pixul sefului, fara ca sefii numiti politic sa poata sa decida cine si cum este recompensat pentru activitatea prestata.

In al doilea rand, legea este necesara pentru ca statul sa stie cat are de platit, anual, macar pentru urmatorii 5 ani. Asta dupa ce cheltuielile cu salarizarea in sectorul public s-au dublat in ultimii 6 ani.

Sper ca inechitatile salariale sa fie rezolvate si legea sa fie adoptata in asa fel incat sa evitam sa ne trezim cu un guvern care, din pix, sa creasca salariile doar din considerente electorale, in 2028. Cresteri salariale care se vor traduce, bineinteles, in majorari de taxe si imprumuturi tot mai mari”, a explicat analistul Adrian Negrescu.

Predictibilitatea cheltuielilor bugetare, una dintre principalele mize ale reformei

În opinia analistului, adoptarea unei noi legi a salarizării nu reprezintă doar o măsură administrativă, ci și un instrument prin care statul poate controla mai eficient evoluția cheltuielilor publice.

Negrescu atrage atenția că lipsa unei grile salariale clare poate crea premisele unor majorări salariale motivate politic, în special în anii electorali, cu efecte directe asupra deficitului bugetar și asupra nivelului taxelor.

Sporurile acordate discreționar, în centrul criticilor

Analistul subliniază că actualul sistem trebuie reformat astfel încât angajații din sectorul public să fie remunerați în funcție de competență, experiență și responsabilitate, nu în funcție de decizii individuale ale conducerii instituțiilor.

„Legea salarizarii este necesara pentru ca, in viitor, sa avem un minim de predictibilitate privind cheltuielile cu bugetarii. Si asta in conditiile in care in ultimii 6 ani, anvelopa salariala aproape s-a dublat iar in 2028 nu este exclus ca guvernul care se va afla atunci la Palatul Victoria sa creasca din pix salariile, in scop electoral. Da, legea trebuie modificata, trebuie eliminate inechitatile, insa e nevoie sa existe in sfarsit o grila salariala clara, ca angajatii sa nu mai stea la mana sefului care imparte, discretionar, sporuri din pix. Asta dincolo de discutia privind restructurarea aparatului public, privind momentul nefericit cand este propusa aceasta lege si alte aberatii pe care aceasta lege le comporta”, a precizat analistul Adrian Negrescu.

Reforma salarizării, cu impact asupra bugetului și a viitoarelor politici fiscale

Noua lege a salarizării este privită de autorități drept una dintre reformele-cheie pentru modernizarea administrației publice și pentru respectarea angajamentelor asumate de România în relația cu instituțiile europene.

Din perspectiva economică, reforma urmărește introducerea unui sistem salarial unitar, bazat pe criterii obiective și predictibile, care să reducă inechitățile dintre diferitele categorii de angajați din sectorul public și să ofere statului posibilitatea de a planifica mai eficient cheltuielile bugetare pe termen mediu.

În același timp, dezbaterea privind legea salarizării rămâne una dintre cele mai sensibile teme ale perioadei, întrucât aceasta este legată atât de reorganizarea aparatului bugetar, cât și de evoluția deficitului bugetar și a politicilor fiscale din următorii ani. Potrivit analistului Adrian Negrescu, existența unei grile salariale transparente ar reduce riscul unor decizii motivate electoral și ar contribui la o administrare mai sustenabilă a finanțelor publice.