Accident între un TIR și o autoutilitară pe autostrada A1, în județul Sibiu — o persoană rănită

Circulația este îngreunată sâmbătă pe autostrada A1 Sibiu – Deva, după un accident rutier produs la kilometrul 238, pe sensul către Deva, în județul Sibiu.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, un ansamblu rutier (TIR) și o autoutilitară au fost implicate într-o coliziune, în urma căreia o persoană a fost rănită și este evaluată medical la fața locului.

În urma impactului, banda 1 și banda 2 sunt blocate, traficul desfășurându-se pe banda de urgență, fără a se forma coloană de autovehicule.

Polițiștii rutieri și echipajele de intervenție acționează în zonă pentru degajarea carosabilului și reluarea circulației în condiții normale.

(sursa: Mediafax)