O mașină a spulberat un tramvai plin cu pasageri în Timișoara

În urma frânării, doi călători din tramvai, respectiv un bărbat de 38 de ani și o femeie de 61 de ani, au fost răniți și transportați la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Știre inițială:

Intervenție de urgență în Timișoara, luni seara, după un accident între un tramvai în care se aflau circa 100 de pasageri și o mașină condusă de o femeie. Două victime, ambele pasagere în tramvai, primesc îngrijiri meedicale.

Potrivit ISU Timiș, accidentul s-a produs în jurul orei 19:00, pe strada C. Brediceanu din Timișoara.

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, 2 ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple), o autosanitară SMURD, o motocicletă SMURD și 11 pompieri.

La sosirea echipajelor s-a constatat că în accident sunt implicate un autoturism, în care se afla doar șoferița și un tramvai în care se aflau aproximativ 100 de călători (din informațiile transmise de vatman).

În urma impactului, două persoane din tramvai au solicitat îngrijiri medicale. Acestea sunt evaluate de către echipajele medicale sosite la locul accidentului, urmând a fi transportate la spital.

Polițiștii urmează să stabilească circumstanțele în care s-a produs accidentul.

(sursa: Mediafax)