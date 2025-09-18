Accident cu victime la Brăila

Joi dimineață, în jurul orei 07:40, polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că pe Calea Călărașilor a avut loc un accident rutier.

Potrivit IPJ Brăila, o femeie de 46 de ani, din Brăila, în timp ce conducea un autoturism pe banda locală, dinspre Șoseaua de Centură, către strada Celulozei, la pătrunderea pe Calea Călărașilor, vis-a-vis de magazinul Pistruiatu, a acroșat un autovehicul condus de o femeie de 48 de ani în aceeași direcție, care a fost proiectat în alt autovehicul.

În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală a unei tinere și a unui tânăr, ambii de 18 ani, pasageri în autoturismul condus de femeia de 46 de ani, fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cele trei conducătoare auto au fost testate cu aparatul etilotest rezultatele fiind zero.

În cauză continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc accidentul într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

(sursa: Mediafax)