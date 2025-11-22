Două accidente rutiere succesive în Cluj: patru persoane rănite, o femeie în stare critică. Trafic blocat pe DN1

Două incidente grave au avut loc sâmbătă, la câteva minute distanță, în localitățile Bologa și Poieni, din județul Cluj. Patru persoane au fost rănite în total, iar o femeie se află în stare gravă. Traficul pe DN1 a fost oprit temporar.

Accident cu victimă blocată în mașină la Bologa

Primul eveniment rutier s-a produs în Bologa, unde două autoturisme au fost serios avariate. Un bărbat a rămas prins în mașină și a avut nevoie de echipamente speciale pentru a fi scos în siguranță. După eliberare, acesta a primit îngrijiri medicale.

O fetiță de aproximativ doi ani, aflată în același context, a fost evaluată de medicii prezenți la fața locului.

Trei pietoni loviți pe DN1, în Poieni

În timp ce echipajele interveneau la primul accident, autoritățile au fost alertate cu privire la un al doilea incident, produs în Poieni, pe DN1 Huedin – Negreni. Trei pietoni – două femei și un bărbat – au fost acroșați de un autoturism.

Potrivit primelor informații, una dintre femei este în stare critică, fiind asistată de echipele medicale de urgență.

Intervenții și trafic blocat

La fața locului acționează o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. Traficul în zona accidentului din Poieni a fost oprit temporar, urmând să fie reluat după ora 19:30, conform Centrului Infotrafic.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-au produs cele două accidente.

