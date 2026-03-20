Accidente cu mai multe mașini. Intervenții de urgență în Suceava și Giurgiu 

Accident pe centura Sucevei: patru persoane rănite după un carambol între trei mașini și un autotren

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. În sprijin au fost mobilizate și patru ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), pentru acordarea asistenței medicale victimelor. Potrivit primelor informații, accidentul a implicat trei autoturisme și un autotren.

Una dintre victime a rămas încarcerată în urma impactului. Ea a fost extrasă de echipajele de descarcerare și predată în stare stabilă echipajelor medicale. Cele patru persoane rănite sunt conștiente și cooperante. Le-au fost acordate îngrijiri medicale la fața locului și urmează să fie transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

Accident pe DN5, lângă Uzunu: patru mașini implicate, un șofer rănit și dus la spital

Un bărbat a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident rutier ce s-a produs, azi-noapte, pe DN5 în afara localității Uzunu, pe sensul de mers spre capitală. În eveniment au fost implicate patru autovehicule.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu și Punctului de Lucru Călugăreni cu două autospeciale de stingere, o descarcerare, o ambulanță SMURD, trei SAJ și poliția. Conducătorul unei autoutilitare, în vârstă de 34 de ani, a fost preluat de ambulanță și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe. Ceilalți șoferi au fost monitorizați la locul evenimentului și au refuzat transportul la spital.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenția Poliției pentru cercetări.

(sursa: Mediafax)