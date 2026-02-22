x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Acoperișul unui saivan s-a prăbușit în Prahova din cauza zăpezii depuse. 30 de animale au murit

Acoperișul unui saivan s-a prăbușit în Prahova din cauza zăpezii depuse. 30 de animale au murit

de Redacția Jurnalul    |    22 Feb 2026   •   09:57
Acoperișul unui saivan s-a prăbușit în Prahova din cauza zăpezii depuse. 30 de animale au murit
Sursa foto: ISU Prahova/Construcția adăpostea aproximativ 400 de oi și capre

Acoperișul unui saivan s-a prăbușit sâmbătă seara sub greutatea zăpezii căzute. S-a întâmplat într-o localitate din Prahova, iar 30 de animale au murit.

Potrivit ISU Prahova, incidentul a avut loc sâmbătă seara în satul Vadu Părului și a afectat un saivan de aproximativ 500 de metri pătrați.

Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, precum și un echipaj de descarcerare, alături de o autospecială de primă intervenție și comandă.

Construcția adăpostea aproximativ 400 de oi și capre.

În urma prăbușirii acoperișului, circa 30 de animale au fost găsite Moarte. Restul au fost evacuate de echipajele de intervenție sau au reușit să iasă singure.

„La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Urlați, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, precum și un echipaj de descarcerare de la Detașamentul Mizil, alături de o autospecială de primă intervenție și comandă.
Construcția adăpostea aproximativ 400 de animale (oi și capre). În urma prăbușirii acoperișului, circa 30 de animale au fost găsite decedate. Restul au fost evacuate de echipajele de intervenție sau au reușit să se autoevacueze.
Intervenția s-a concentrat pe salvarea animalelor rămase sub dărâmături și pe asigurarea zonei. Prăbușirea acoperișului a fost determinată de greutatea zăpezii depuse pe acesta”, a transmis ISU Prahova.

Prăbușirea acoperișului a fost determinată de greutatea zăpezii depuse pe acesta.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: saivan zăpada animale moarte
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri