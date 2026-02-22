Acoperișul unui saivan s-a prăbușit în Prahova din cauza zăpezii depuse. 30 de animale au murit

Potrivit ISU Prahova, incidentul a avut loc sâmbătă seara în satul Vadu Părului și a afectat un saivan de aproximativ 500 de metri pătrați.

Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, precum și un echipaj de descarcerare, alături de o autospecială de primă intervenție și comandă.

Construcția adăpostea aproximativ 400 de oi și capre.

În urma prăbușirii acoperișului, circa 30 de animale au fost găsite Moarte. Restul au fost evacuate de echipajele de intervenție sau au reușit să iasă singure.

Intervenția s-a concentrat pe salvarea animalelor rămase sub dărâmături și pe asigurarea zonei. Prăbușirea acoperișului a fost determinată de greutatea zăpezii depuse pe acesta”, a transmis ISU Prahova.

(sursa: Mediafax)