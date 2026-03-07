Un adolescent din Olt, cercetat pentru că asmuțea câinii ogari spre o pisică

Imaginile în care se văd mai multe exemplare canine din categoria ogarilor asmutițe asupra unei feline au ajuns pe social media și au fost văzute de polițiștii din Olt.

Astfel, IPJ Olt s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că o persoană ar fi asmuțit mai multe exemplare canine, din categoria ogarilor, pe care le deține, asupra unei feline, controlându-le agresivitatea.

Din primele verificări, polițiștii au identificat un tânăr, în vârstă de 16 ani, din comuna Vădăstrița, bănuit de comiterea faptei.

În cauză, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au întocmit un dosar penal pentru folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferință. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și dispunerea de măsuri legale.

