Adolescentă atinsă în zone intime de o persoană necunoscută, pe o alee din Craiova

Sâmbătă seara, în jurul orei 19.15, Secția 5 Poliție Craiova a fost sesizată de un tânăr, de 22 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că, o tânără de 18 ani ar fi fost atinsă în zone intime de o persoană necunoscută.

Politiștii au stabilit că, în timp ce se afla pe o alee pietonală din proximitatea străzii Calea Severinului, tânăra ar fi fost atinsă în zone intime de o persoană necunoscută.

Pe baza semnalmentelor oferite, polițiștii au identificat un minor, de 15 ani, din localitate, bănuit de comiterea faptei, acesta fiind condus la audieri, potrivit IPJ Dolj.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, urmând a fi dispuse măsuri legale.

(sursa: Mediafax)