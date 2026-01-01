Calendar zile libere 2026 în România: câte pică în weekend și ce sărbători se suprapun

În 2026, dacă luăm ca reper calendarul sărbătorilor legale folosit de majoritatea angajaților din România (rit bizantin/ortodox pentru Paște și Rusalii, alături de zilele fixe din Codul muncii), sunt cinci zile libere care pică în weekend și, practic, nu aduc o zi liberă suplimentară în timpul săptămânii: 24 ianuarie cade sâmbătă, prima zi de Paște este duminică pe 12 aprilie, Rusaliile sunt duminică pe 31 mai, Adormirea Maicii Domnului cade sâmbătă pe 15 august, iar a doua zi de Crăciun este tot sâmbătă, pe 26 decembrie.

În plus, mai există o suprapunere: pe 1 iunie 2026, care este luni, se întâlnesc două sărbători legale în aceeași zi, pentru că Ziua Copilului coincide cu a doua zi de Rusalii la rit bizantin. De aceea, în unele liste apare cifra de 17 sărbători, însă ca zile calendaristice distincte rezultă 16, deoarece cele două de pe 1 iunie sunt, în fapt, o singură zi liberă.

Zile libere legale (datele din 2026):

Ianuarie

1 ianuarie (joi) – Anul Nou

2 ianuarie (vineri) – A doua zi de Anul Nou

6 ianuarie (marți) – Boboteaza

7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române.

Aprilie (Paști – reguli speciale pentru cultele creștine)

Vinerea Mare, Paștele (2 zile) și Rusaliile (2 zile) sunt zile libere legale, iar pentru salariații care aparțin unui cult creștin legal (de exemplu, romano-catolic), ele se acordă în funcție de data la care sunt celebrate de acel cult.

Rit catolic (2026): 3 aprilie (vineri) Vinerea Mare; 5 aprilie (duminică) Paștele; 6 aprilie (luni) a doua zi de Paște.

Rit bizantin/ortodox (2026): 10 aprilie (vineri) Vinerea Mare; 12 aprilie (duminică) Paștele; 13 aprilie (luni) a doua zi de Paște

Mai – Iunie

1 mai (vineri) – Ziua Muncii

Rusalii (rit catolic): 24 mai (duminică); 25 mai (luni) a doua zi

Rusalii (rit bizantin/ortodox): 31 mai (duminică); 1 iunie (luni) a doua zi (se suprapune cu Ziua Copilului)

1 iunie (luni) – Ziua Copilului

August – Decembrie

15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

25 decembrie (vineri) – Crăciunul

26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun.

Mini-vacanțe probabile (fără zile de concediu sau cu „punte” minimă)

Anul Nou: 1–4 ianuarie (joi–duminică), prin legarea zilelor de 1–2 ianuarie cu weekendul.

Paștele: câte 4 zile (vineri–luni), atât pentru catolici (3–6 aprilie), cât și pentru ortodocși (10–13 aprilie), în funcție de cult.

1 Mai: 1–3 mai (vineri–duminică).

Rusalii: duminică + luni (24–25 mai la catolici / 31 mai–1 iunie la ortodocși), iar 1 iunie aduce oricum zi liberă.

Sfântul Andrei + 1 Decembrie: 28 noiembrie–1 decembrie (sâmbătă–marți), prin legarea cu weekendul.

Crăciun: 25–27 decembrie (vineri–duminică).

Ce se poate schimba pentru bugetari

Codul muncii prevede că, până la 15 ianuarie, Guvernul poate stabili prin hotărâre zile „punte” pentru sectorul bugetar și modul de recuperare a timpului de lucru.

