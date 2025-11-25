Elev de 14 ani agresat într-o pauză școlară la Vicovu de Sus. Polițiștii au emis ordin de protecție

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a anunțat că marți, în jurul orei 17:00, directorul unei unități de învățământ din orașul Vicovu de Sus a sesizat Poliția cu privire la o agresiune produsă în timpul programului școlar.

Verificările preliminare au arătat că incidentul a avut loc în jurul orei 11:00, într-o pauză, când un elev de clasa a X-a, în vârstă de 16 ani, l-a agresat pe un elev de clasa a VIII-a, de 14 ani și 10 luni.

Un echipaj de poliție s-a deplasat la domiciliul victimei, unde a discutat cu minorul și cu familia acestuia.

Deși părinții nu au dorit să depună plângere, polițiștii i-au convins să accepte examinarea medico-legală a copilului pentru eliberarea unui certificat medico-legal.

A fost aplicat și formularul de evaluare a riscului, iar în baza rezultatului a fost emis un ordin provizoriu de protecție, conform Legii nr. 26/2024.

Poliția s-a sesizat din oficiu pentru infracțiunile de „lovirea sau alte violențe” și „tulburarea ordinii și liniștii publice”.

Dosarul a fost înaintat procurorului de serviciu de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți, urmând să fie dispuse măsuri procesuale privind agresorul.

În paralel, structura de siguranță școlară a dispus verificări în unitatea de învățământ și activități suplimentare de prevenire a violenței și bullying-ului.

(sursa: Mediafax)