„Triunghiul Bermudelor”: Al treilea accident pe Autostrada A1 București - Pitești, vineri dimineața

Potrivit ISU Argeș, a fost sesizat un accident rutier produs pe Autostrada A1, pe sensul Pitești - București, la km 75-79.

În accident sunt implicate două vehicule.

Intervin pompierii cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.

Primul dintre accidente a avut loc pe sensul spre București și au fost implicate trei mașini, la km. 80.

Al doilea accident a avut loc pe sensul București - Pitești, fiind implicate o autoutilitară și o mașină.

(sursa: Mediafax)