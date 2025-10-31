„Triunghiul Bermudelor”: Al treilea accident pe Autostrada A1 București - Pitești, vineri dimineața

Provocarea care a stârnit isterie: o sală de sport a anunțat că oferă un Porsche celui care reușește să slăbească 50 kg în 3 luni
Potrivit ISU Argeș, a fost sesizat un accident rutier produs pe Autostrada A1, pe sensul Pitești - București, la km 75-79.
În accident sunt implicate două vehicule.
Intervin pompierii cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.
Primul dintre accidente a avut loc pe sensul spre București și au fost implicate trei mașini, la km. 80.
Al doilea accident a avut loc pe sensul București - Pitești, fiind implicate o autoutilitară și o mașină.
(sursa: Mediafax)
