„Triunghiul Bermudelor”: Al treilea accident pe Autostrada A1 București - Pitești, vineri dimineața

de Redacția Jurnalul    |    31 Oct 2025   •   11:53
Încă un accident - al treilea - a avut loc vineri dimineața pe Autostrada București - Pitești. Ultimul s-a petrecut pe sensul spre București, între două mașini.

Potrivit ISU Argeș, a fost sesizat un accident rutier produs pe Autostrada A1, pe sensul Pitești - București, la km 75-79.

În accident sunt implicate două vehicule.

Intervin pompierii cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.

Primul dintre accidente a avut loc pe sensul spre București și au fost implicate trei mașini, la km. 80.

Al doilea accident a avut loc pe sensul București - Pitești, fiind implicate o autoutilitară și o mașină.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: a1 accident bucuresti-pitesti
