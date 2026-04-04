Alarmă pe Aeroportul Cluj: armă cu aer comprimat și proiectile, descoperite într-un colet venit din Cehia

de Redacția Jurnalul    |    04 Apr 2026   •   14:20
Sursa foto: Poliția de Frontieră/Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Cluj Napoca

O armă cu aer comprimat și 200 de proiectile pentru aceasta au fost decoperite de polițiști și vameși într-un colet venit din Cehia pe Aeroportul din Cluj-Napoca.

O echipă formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali, alături de echipaje canine din cadrul Aeroportului Cluj-Napoca, a făcut vineri controale asupra unor colete, în zona Cargo, sosite din Cehia.

Într-unul dintre coletele verificate, cu o greutate de un kilogram, a fost descoperită o armă cu aer comprimat şi o cutie care conţinea 200 de bucăţi de proiectile pentru acest tip de armă.

Din verificări s-a stabilit că pachetul a fost expediat de către o persoană juridică din Cehia către o persoană fizică din România.

„Deoarece coletul nu era însoţit de documente din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor de introducere în ţară, procurare şi deţinere a armei, acesta a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor şi a stabilirii situaţiei de fapt”, a transmis Poliția de frontieră.

(sursa: Mediafax)

