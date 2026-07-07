Alertă în Alba! Un urs a intrat în localitate, jandarmii au intervenit de urgență

Prezența ursului a fost semnalată în comuna Valea Lungă din județul Alba.

Jandarmii s-au deplasat la fața locului echipați corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Localnicii din zonă au primit pe telefoane un mesaj RO-Alert, pentru prevenirea unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții acestora, informează Jandarmeria Alba.

Potrivit jandarmilor, intervenția este în curs de desfășurare.

Nu este prima dată când urșii sunt văzuți în zone populate. La sfârșitul lunii iunie, un urs a fost găsit într-un container de gunoi al unui spital din Brașov.

Tot în luna iunie, o turistă străină a fost mușcată de un urs, într-o comună din Argeș, iar în Sibiu au fost semnalați doi urși în mai puțin de 24 de ore.

(sursa: Mediafax)