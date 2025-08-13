Alertă pe litoral! Shaorma vândută turiștilor conține bacterii periculoase pentru sănătate

Atrași de oferte, turiștii cumpără adesea mâncare fast-food în zonele aglomerate de pe plajă. Pe la prânz, cozile se formează la tonetele cu creveți, hamsii, pizza sau shaorma. Unii aleg gogoși ori porumb fiert pentru a-și potoli foamea rapid, fără prea multe pretenții.

Pentru a verifica calitatea produselor, reporterii Observator au dus la laborator probe din shaorma, gogoși, porumb și hamsii.â

Enterobacterii în shaorma

„Cea mai problematică a fost o shaorma, contaminată cu enterobacterii – bacterii de origine fecaloidă. Această contaminare poate proveni fie din nespălarea corectă a verzei folosite, fie din lipsa igienei manipulantilor produsului”, explică Alexandru Cîrîc, specialist în microbiologie.

Nutriționistul Anca Hâncu spune că personalul manipulează carnea crudă și salatele fără respectarea normelor elementare de igienă: „Nerespectarea regulii spălatului mâinilor și utilizarea mănușilor doar parțial sau deloc este un risc major”.

Un singur produs contaminat poate strica vacanța turiștilor. „Multe toxiinfecţii alimentare nu apar doar pe litoral, ci și în orașe, toate pornind de la manipularea necorespunzătoare și lipsa regulilor de igienă”, subliniază Adrian Marinescu, manager la Institutul Matei Balș.

Porumbul, hamsiile, creveții și gogoșile au trecut testele

Vestea bună este că porumbul, hamsiile, creveții și gogoșile au trecut testele. Apa fiartă și uleiul încins în care sunt gătite oferă un nivel de siguranță sporit. Însă „prospețimea este greu de verificat. Hamsiile necurățate sau depozitate necorespunzător, de exemplu, pot fi un risc crescut”, spune Alexandru Cîrîc.

Expertul recomandă turiștilor să fie atenți la condițiile de igienă din locurile de unde cumpără mâncarea: „E important să vedem ce se întâmplă în spate, să existe geamuri de protecție, ca shaorma și ingredientele să nu fie expuse prafului, muștelor sau trecătorilor. Contaminarea este sigură dacă personalul nu folosește mănuși și manipulează atât banii, cât și alimentele cu aceeași mână”.

În timpul sezonului, inspectorii ANPC au verificat unitățile de alimentație de pe litoral și au constatat nereguli grave, aplicând avertismente, amenzi și retrăgând alimente periculoase de la vânzare pentru protejarea sănătății consumatorilor, potrivit observatornews.ro.