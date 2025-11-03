Amenzi URIAȘE pentru șoferi. Sancțiuni drastice la blocarea intersecțiilor din Capitală

Una dintre acestea este marcarea cu hașuri galbene a unor intersecții mari din centrul orașului. Codul Rutier interzice șoferilor să intre în intersecție dacă ieșirea este blocată. Deși această regulă este clară în teorie, în practică este adesea încălcată.

Ce înseamnă marcajele galbene

La orele de vârf, polițiștii dirijează traficul în aproape 100 de intersecții, iar în prezența lor circulația se desfășoară mai bine. Însă atunci când lipsesc, șoferii ignoră complet marcajele galbene și blochează intersecțiile, cum se întâmplă frecvent în Piața Victoriei. Mulți șoferi nu cunosc semnificația acestor marcaje, iar unii recunosc că au fost prinși în mijlocul intersecției fără să înțeleagă că au greșit.

"Probabil nici nu a fost explicată suficient şi nu au fost sancţionaţi cei care au rămas imobilizaţi în zona haşurată şi oamenii nu au învăţat regula. Foarte mulţi şoferi se întreabă "dar cu ce am greşit?". Rămânând într-o intersecţie, ai greşit pentru că o blochezi", spune Dan Jianu, fost şef al Brigăzii Rutiere.

Legea precizează că atunci când spațiul din față nu este liber, chiar dacă semaforul este verde, șoferii nu au voie să intre pe zona hașurată cu galben. Marcajul trebuie să rămână liber pentru traficul din alte direcții.

Amenzi de până la 2.000 de lei

Nerespectarea acestei reguli arage amenzi de până la 2.000 de lei și 6 puncte de penalizare. Doar în primele 8 luni ale acestui an, în București au fost aplicate 140 de astfel de sancțiuni.

În Capitală există până acum doar 7 intersecții marcate cu hașuri galbene dar autoritățile anunță că le vor extinde această pentru a reduce blocajele și a fluidiza traficul rutier.​

Această măsură face parte dintr-un efort mai amplu de îmbunătățire a circulației în oraș, vizând prevenirea ambuteiajelor și asigurarea unui trafic mai fluent, mai ales în orele aglomerate, potrivit observatornews.ro.