Amenzi usturătoare la Constanța pentru nesortarea deșeurilor

de Adrian Stoica    |    13 Dec 2025   •   23:40
Amenzi usturătoare la Constanța pentru nesortarea deșeurilor
În urma a două controale efectuate, comisarii Gărzii Naționale de Mediu (GNM) – Comisariatul Județean Constanța au constatat abateri de la legislația națională privind regimul deșeurilor, la un operator de salubritate din judetul Constanta.

Verificările au scos la iveală nerespectarea prevederilor din OUG nr. 92/2021 privind economia circulară și managementul corect al deșeurilor.

Principalele nereguli constatate de comisari a fost  amestecarea deșeurilor, lipsa tratării și a reciclării lor. În loc să fie pregătite pentru reutilizare sau reciclare, cantități semnificative de deșeuri reciclabile, pretabile altor forme de valorificare, au fost eliminate direct prin depozitare la un depozitul ecologic de deseuri din judetul Constanta.  Conform constatărilor GNM, deșeurile reciclabile colectate separat erau descărcate și stocate pe platformă, în aer liber, fiind amestecate cu deșeuri municipale nesortate. Această depozitare neconformă degradează calitatea materialelor reciclabile, făcându-le, cel mai probabil, imposibil de recuperat ulterior.

Pentru nerespectarea prevederilor OUG nr. 92/2021, operatorul economic a fost sanctionat contraventional cu suma de 60.000 lei, a transmis  GNM.

 

