Angajata unui hotel din Alba Iulia, violată de un bărbat

IPJ Alba anunță că polițiștii au fost sesizați marți dimineața de o tânără de 21 de ani, cu privire la faptul că a fost victima infracțiunii de viol.

Din cercetări a reieșit că, în jurul orei 4.00, un bărbat de 40 de ani s-a prezentat la hotelul unde tânăra este angajată sub pretextul că este client.

Ulterior, tânăra ar fi fost amenințată cu acte de violență de către acesta și ar fi întreținut relații sexuale neconsimțite cu bărbatul de 40 de ani.

Polițiștii l-au depistat în scurt timp pe bărbat în municipiul Alba Iulia și l-au dus la sediu pentru audieri.

Cercetările în acest caz continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol, în vederea stabilirii împrejurărilor comiterii faptei.

(sursa: Mediafax)