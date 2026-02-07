x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Arme deținute ilegal, ridicate în urma unor percheziții în Teleorman

Arme deținute ilegal, ridicate în urma unor percheziții în Teleorman

de Redacția Jurnalul    |    07 Feb 2026   •   13:29
Arme deținute ilegal, ridicate în urma unor percheziții în Teleorman
Sursa foto: Percheziții în Teleorman

Trei arme neletale, lungi, cu aer comprimat, supuse autorizării, deținute ilegal și o replică de armă tip airsoft, au fost ridicate de polițiștii din Teleorman în urma unor percheziții.

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Teleorman, împreună cu polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Lunca, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, au făcut două percheziții domiciliare, în comuna Lunca, la patru persoane bănuite de comiterea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

În urma perchezițiilor, au fost identificate trei arme neletale, lungi, cu aer comprimat, supuse autorizării, deținute ilegal și o replică de armă tip airsoft. Acestea au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: arme ilegale perchezitii teleorman
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri