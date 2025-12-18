Un autocar cu 40 de elevi, implicat într-un accident pe un drum județean din Botoșani

Potrivit ISU Botoșani, accidentul a avut loc pe DJ 291, în localitatea Iezer, comuna Hilișeu-Horia.

În accident au fost implicate un autocar și un microbuz. În momentul impactului, în autocar erau 40 de elevi, iar în microbuz doar șoferul.

La fața locului au intervenit o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și una aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

Nu au fost persoane încarcerate. Șoferul microbuzului a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar refuză transportul la spital.

Cauza producerii accidentului este cercetată de polițiști.

(sursa: Mediafax)