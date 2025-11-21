x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Autocarul echipei de handbal CSM Sighișoara, implicat într-un accident în drumul spre Baia Mare

Autocarul echipei de handbal CSM Sighișoara, implicat într-un accident în drumul spre Baia Mare

de Redacția Jurnalul    |    21 Noi 2025   •   16:52
Autocarul echipei de handbal CSM Sighișoara, implicat într-un accident în drumul spre Baia Mare

Autocarul echipei de handbal masculin CSM Sighișoara a fost implicat vineri într-un accident rutier în zona ieșirii din Beclean, în timp ce se deplasa spre Baia Mare, au anunțat reprezentanții clubului într-un comunicat oficial.

Potrivit sursei citate, incidentul s-a soldat doar cu avarierea celor două autovehicule implicate. Niciun jucător și niciun membru al staffului tehnic nu a fost rănit, toți aflându-se în afara oricărui pericol.

Clubul a precizat că sportivii au fost preluați rapid de un alt mijloc de transport, urmând să își continue deplasarea spre Baia Mare, pentru meciul de sâmbătă, cu formația locală Minaur.

Meciul contează pentru etapa a 9-a din Liga Zimbrilor și este programat să înceapă de la ora 18:00.

Mediafax

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: CSM Sighișoara Baia Mare accident handbal autocar
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri