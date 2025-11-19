x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Autoturism răsturnat pe DN6: șofer și pasager descarcerați de pompieri

Autoturism răsturnat pe DN6: șofer și pasager descarcerați de pompieri

de Redacția Jurnalul    |    19 Noi 2025   •   10:12
Autoturism răsturnat pe DN6: șofer și pasager descarcerați de pompieri
Sursa foto: Hepta

Un autoturism s-a răsturnat în noaptea aceasta pe DN6, în localitatea Ghimpați, iar șoferul de 51 de ani și un pasager de 17 ani au fost extrași de pompieri cu ajutorul echipamentelor de descarcerare. Ambii erau conștienți și au refuzat transportul la spital.

Un autoturism s-a răsturnat în această noapte pe DN6, în localitatea Ghimpați, fiind găsit în afara părții carosabile. La fața locului s-au deplasat pompierii Secției Mihăilești, cu o autospecială de stingere, o ambulanță SAJ și echipaje ale Poliției.

Șoferul, în vârstă de 51 de ani, și un pasager, un adolescent de 17 ani, erau blocați în mașină. Pompierii au folosit echipamentele de descarcerare pentru a-i extrage în siguranță. Ambele persoane erau conștiente și cooperante și au refuzat transportul la spital.

Pompierii au asigurat măsuri de prevenire a incendiilor prin deconectarea bornelor bateriei autoturismului.

Pompierii atrag atenția asupra importanței prudenței la volan și recomandă respectarea tuturor regulilor de circulație pentru siguranța propriilor participanți la trafic și a celorlalți.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: autoturism rasturnat pompieri
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri