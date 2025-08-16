Autoturisme de 165.000 de euro, căutate în Europa, descoperite în Portul Constanța

Polițiștii Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud au efectuat căutările și au identificat trei autoturisme cu plăcuțe de înmatriculare din Suedia, Danemarca și Norvegia, aflate în posesia unui cetățean georgian și a doi cetățeni tadjikistani.

Investigațiile au arătat că două dintre autovehicule erau, de fapt, înmatriculate în Lituania și Germania, iar cu sprijinul sprijinul ofițerilor Frontex s-a confirmat că toate cele trei mașini figurau în bazele de date internaționale ca bunuri căutate pentru confiscare.

Autoturismele, evaluate la 165.000 de euro au fost indisponibilizate la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor..

(sursa: Mediafax)