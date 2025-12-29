Un stat african declară „mobilizare generală” împotriva grupărilor jihadiste

Potrivit unui comunicat văzut de AFP, conducerea militară a Nigerului a adoptat un proiect care prevede mobilizarea generală pentru apărare. Măsura permite autorităților să rechiziționeze persoane și bunuri în vederea intereselor de securitate.

„Fiecare cetățean are obligația de a răspunde imediat ordinului de chemare, de a se supune fără întârziere măsurilor de apărare a patriei și de a se supune rechiziției”, se mai arată în sursa citată.

Potrivit autorităților, măsurile luate sunt motivate de necesitate menținerii integrității teritoriale și pentru protejarea securității populației.

Nigerul se confruntă de aproximativ zece ani cu atacuri ale grupărilor jihadiste afiliate rețelei Al-Qaida și Statului Islamic.

În 2023, după instalarea juntei militare, trupele străine, din Statele Unite și Franța, implicate în operațiuni anti jihadiste au fost expulzate din țară.

Alături de Mali și Burkina Faso, Nigerul face parte din Alianța Statelor din Sahel, care a lansat o forță comună de aproximativ 5.000 de militari pentru combaterea jihadismului, întrucât și celelalte state se confruntă cu probleme asemănătoare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)