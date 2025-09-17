Bărbat de 39 de ani, găsit carbonizat după un incendiu la o locuință din Puiești

Potrivit ISU Vaslui, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Bârlad, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor SMURD, în total nouă militari, sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Puiești.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent și generalizat, atât în interiorul locuinței, cât și la acoperiș. În interior a fost găsit un bărbat de 39 de ani, decedat, carbonizat, au precizat pompierii.

Flăcările au distrus trei dintre cele patru camere ale casei, mobilierul și bunurile din acestea, precum și circa 70 de metri pătrați din acoperiș. Pompierii au reușit să evacueze în siguranță două butelii GPL, evitând producerea unei explozii.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric produs de un conductor electric improvizat.

