Bărbat de 45 de ani, decedat în urma unui accident rutier în afara orașului Urlați

de Redacția Jurnalul    |    16 Aug 2025   •   10:53
Sâmbătă, un bărbat de 45 de ani a murit în urma unui accident pe Drumul Județean 102 C, în afara orașului Urlați, județul Prahova.

Potrivit IPJ Prahova, șoferul, un bărbat de 44 de ani a accident un bărbat de 45 de ani care se deplasa pe lângă bicicletă pe DJ 102 C, în afara orașului Urlați. În urma accidentului, victima a decedat.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele accidentului.

(sursa: Mediafax)

