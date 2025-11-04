x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Un bărbat din Hunedoara și-a amenințat părinții și l-a tăiat la mână pe cumnat cu un briceag

Un bărbat din Hunedoara și-a amenințat părinții și l-a tăiat la mână pe cumnat cu un briceag

de Redacția Jurnalul    |    04 Noi 2025   •   14:15
Un bărbat din Hunedoara și-a amenințat părinții și l-a tăiat la mână pe cumnat cu un briceag

Un bărbat de 29 de ani, din Hațeg, județul Hunedoara, care și-a amenințat părinții și și-a tăiat cumnatul la mână cu un briceag, a fost reținut.

Polițiștii au fost sesizați luni noaptea, prin apel la 112, de către o femeie de 52 de ani, din comuna Bretea Română, cu privire la faptul că fiul său o amenință cu acte de violență atât pe ea, cât și pe soțul său.

S-a stabilit că fiul apelantei, un bărbat de 29 de ani, aflat în stare de ebrietate și pe fondul unui litigiu cu privire la dreptul de proprietate, și-a amenințat părinții cu acte de violență, având asupra sa un briceag.

În conflict a intervenit cumnatul bărbatului, de 32 de ani, care a suferit leziuni la o mână. Victima nu a avut nevoie îngrijiri medicale de specialitate.

În urma celor întâmplate, agresorul a fost dus la sediul Poliției Orașului Hațeg și reținut pentru 24 de ore.

În cauză a fost aplicat formularul de evaluare a riscului, reieșind existența unui risc iminent cu privire la siguranța părinților, motiv pentru care polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu în favoarea acestora, care prevede obligația pentru agresor de a păstra o distanță minimă de 100 de metri față de părinții săi.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: barbat retinut amenintare parinti hunedoara
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri