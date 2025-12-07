Un bărbat din Maramureș și-a distrus brățara electronică în noaptea în care fusese montată

Ordinul de protecție fusese emis pe 5 decembrie, după ce o femeie de 74 de ani a sesizat Poliția prin SNUAU 112 că bărbatul de 48 de ani a agresat-o fizic pe fondul consumului de alcool.

Agresorul a primit interdicția de a se apropia la mai puțin de 50 de metri de victimă și de locuința acesteia, iar pentru monitorizare i-a fost montat un dispozitiv electronic.

În cursul nopții, bărbatul și-a distrus brățara electronică. Polițiștii s-au sesizat imediat și au luat măsura montării unui alt dispozitiv de monitorizare electronică.

Ulterior, în dimineața zilei de 6 decembrie, la ora 05:50, Poliția Secției 1 Poliție Rurală Groși a fost sesizată că bărbatul a încălcat ordinul de protecție. Verificările au stabilit că acesta ar fi pătruns în perimetrul unui imobil din Cărbunari, încălcând măsura de distanțare de 50 de metri impusă.

În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de violență în familie, distrugere și nerespectarea ordinului de protecție.

Poliția Maramureș reamintește că acționează cu fermitate în toate cazurile de violență domestică și dispune imediat măsurile de protecție legale pentru victimele aflate în pericol.

(sursa: Mediafax)