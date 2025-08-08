Un bărbat a murit într-un accident cu un cap tractor

De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Accidentul s-a produs în jurul orei 05:50 în satul Amaru.
Au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Mizil cu o autospecială de stingere, una pentru descarcerare și un echipaj SMURD.
Capul tractoc transporta furaje, iar în momentul impactului în ambele vehicule se aflau doar șoferii. Șoferul autoturismului a fost găsit în stare de inconștiență și pompierii au acționat imediat pentru extragerea sa din mașina avariată, însă bărbatul a fost declarat decedat.
(sursa: Mediafax)
