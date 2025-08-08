x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Un bărbat a murit într-un accident cu un cap tractor

Un bărbat a murit într-un accident cu un cap tractor

de Redacția Jurnalul    |    08 Aug 2025   •   08:09
Un bărbat a murit într-un accident cu un cap tractor

Un șofer în vârstă de 78 de ani a murit vineri dimineață într-un accident rutier în comuna Amaru din județul Prahova, după ce mașina sa a intrat în coliziune cu un cap tractor cu semiremorcă.

Accidentul s-a produs în jurul orei 05:50 în satul Amaru.

Au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Mizil cu o autospecială de stingere, una pentru descarcerare și un echipaj SMURD.

Capul tractoc transporta furaje, iar în momentul impactului în ambele vehicule se aflau doar șoferii. Șoferul autoturismului a fost găsit în stare de inconștiență și pompierii au acționat imediat pentru extragerea sa din mașina avariată, însă bărbatul a fost declarat decedat.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: accident cap tractor mort
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri