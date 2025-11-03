x close
Gest șocant pe o platformă de socializare! Un bărbat din Roman s-a împușcat în cap în timpul unei transmisiuni live

de Redacția Jurnalul    |    03 Noi 2025   •   21:35
Un bărbat din Roman s-a împușcat în cap în timpul unei transmisiuni în direct pe o platformă de socializare. Incidentul a fost anunțat de un gălățean. Victima a supraviețuit și a ajuns la spital.

 

Conform IPJ Neamț „la data de 3 noiembrie a.c., în jurul orei 16:30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați de un bărbat, din județul Galați, cu privire la faptul că a văzut în cadrul unui live, pe o platformă de socializare un bărbat, care s-ar fi împușcat cu o armă”.

La fața locului au fost trimise patrule din cadrul Biroului Ordine Publică Roman și echipaje medicale.

În curtea imobilului a fost identificat un bărbat, de 74 de ani, din Roman, care avea o plagă împușcată la nivelul capului.

Bărbatul prezenta semne vitale, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale, a mai transmis IPJ.

Bărbatul figurează ca deținător de arme letale. Acestuia i-a fost anulat permisul de armă, însă se afla în interiorul termenului legal de depunere a acestora la un armurier autorizat, potrivit IPJ.

Anchetatorii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

(sursa: Mediafax)

 

