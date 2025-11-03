Gest șocant pe o platformă de socializare! Un bărbat din Roman s-a împușcat în cap în timpul unei transmisiuni live

Conform IPJ Neamț „la data de 3 noiembrie a.c., în jurul orei 16:30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați de un bărbat, din județul Galați, cu privire la faptul că a văzut în cadrul unui live, pe o platformă de socializare un bărbat, care s-ar fi împușcat cu o armă”.
La fața locului au fost trimise patrule din cadrul Biroului Ordine Publică Roman și echipaje medicale.
În curtea imobilului a fost identificat un bărbat, de 74 de ani, din Roman, care avea o plagă împușcată la nivelul capului.
Bărbatul prezenta semne vitale, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale, a mai transmis IPJ.
Bărbatul figurează ca deținător de arme letale. Acestuia i-a fost anulat permisul de armă, însă se afla în interiorul termenului legal de depunere a acestora la un armurier autorizat, potrivit IPJ.
Anchetatorii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
(sursa: Mediafax)