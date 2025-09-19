Bărbat, reținut după ce a agresat sexual o fată de 10 ani, pe un teren de fotbal

Joi seara, polițiștii Secției nr.4 Poliţie Rurală Coșoveni au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat, de 57 de ani, din comuna Malu Mare, județul Dolj, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală asupra unui minor.

Miercuri, polițiștii au fost sesizați de un bărbat, de 52 de ani, din comuna Malu Mare, cu privire la faptul că, în seara zilei de marți, fiica sa de 10 ani ar fi fost agresată sexual.

Din cercetări s-a stabilit că, marți, în jurul orei 20.30, în timp ce se afla pe un teren de fotbal din comuna Malu Mare, minora ar fi fost abordată de un bărbat de 57 de ani, din localitate, care s-ar fi apropiat de aceasta și ar fi atins-o în zonele intime, potrivit IPJ Dolj.

În urma activităților desfășurate de polițiști și în baza probatoriului administrat, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Totodată, vineri, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

(sursa: Mediafax)