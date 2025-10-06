Bătaie între vecini, la Sighetu Marmației. Luptătorii SAS au înconjurat zona

Primele verificări au arătat că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat a provocat distrugeri unui autoturism și ulterior i-a provocat leziuni corporale unui vecin.

Alte trei persoane au intervenit în conflict.

La fața locului au fost direcționați polițiști, polițiști de frontieră și jandarmi. Două persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În urma intervenției forțelor de ordine, starea conflictuală a fost aplanată. Persoanele implicate și mai mulți martori au fost conduși la sediul poliției pentru lămurirea circumstanțelor.

Pentru prevenirea oricărui incident și păstrarea ordinii și liniștii publice, în zonă s-au deplasat luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Verificările sunt în curs pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-au produs faptele și luarea măsurilor legale care se impun.

(sursa: Mediafax)