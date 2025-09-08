Biciclist lovit mortal de o mașină pe Bulevardul Regele Mihai I din Capitală

Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat că a fost sesizată duminică seara prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident de circulație pe Bd. Regele Mihai I.

Un șofer de 21 de ani, care se deplasa pe Bulevardul Regele Mihai I, la intersecția cu Aleea Primo Nebiolo, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a acroșat un bărbat în vârstă de 59 ani, care se deplasa pe bicicletă.

În urma accidentului, s-a intervenit pentru aplicarea manevrelor de resuscitare asupra biciclistului, însă medicii au constatat decesul acestuia.

Traficul rutier a fost restricționat pe durata cercetărilor pe Bd. Regele Mihai I, de la Piața Arcul de Triumf către Piața Presei.

Șoferul a fost testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele indicate fiind zero, respectiv negativ.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor producerii accidentului.

(sursa: Mediafax)