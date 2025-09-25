Doliu în Biserica Greco-Catolică: Cardinalul Lucian Mureșan a murit la vârsta de 94 de ani

Anunțul a fost făcut de reprezentanții Bisericii Greco-Catolice, care au transmis un mesaj de durere și speranță creștină, subliniind că ierarhul „a trecut la Domnul” după o viață dedicată slujirii lui Dumnezeu și a credincioșilor.

O viață închinată credinței și Bisericii

Lucian Cardinal Mureșan a fost Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din România și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș. Considerat un lider spiritual de referință, el și-a dedicat întreaga viață apărării credinței, încurajând renașterea Bisericii după căderea comunismului și consolidând comunitatea greco-catolică din România.

Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla a transmis că „întreaga Biserică Română Unită cu Roma este chemată la rugăciune pentru odihna sufletului celui care şi-a dăruit întreaga viaţă şi toată puterea slujirii lui Dumnezeu şi Bisericii Sale”.

Mesaje de condoleanțe și chemare la rugăciune

În aceste momente, episcopi, preoți și credincioși se roagă pentru sufletul celui de-al treilea cardinal din istoria României, după Fericitul Iuliu Hossu și Cardinalul Alexandru Todea. Episcopia de Cluj-Gherla: „Să însoţim această aducere aminte cu rugăciunea noastră stăruitoare, cerând de la Dumnezeu odihna cea veşnică şi lumina neapusă pentru sufletul său.”

Arhiepiscopul-Mitropolit de Bucureşti, IPS Aurel Percă, a transmis un mesaj de condoleanţe, joi, la trecerea la cele veşnice a Cardinalului Lucian Mureşan, în care subliniază că se roagă ca "sămânţa bunătăţii şi a fidelităţii" pe care a semănat-o acesta să rodească în continuare.



"La vestea trecerii la Domnul a Preafericitului Părinte Cardinal Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, ne adunăm în rugăciune şi în comuniunea credinţei care ne uneşte, încrezători în victoria Domnului nostru Isus Cristos asupra morţii. După ce i-am fost alături în rugăciune în ultima parte a vieţii, marcată de suferinţa trăită şi oferită Domnului în spirit de rugăciune, acum a venit momentul să-l încredinţăm milostivirii Tatălui Ceresc, recunoscători pentru ceea ce a însemnat viaţa lui pentru întreaga Biserică Catolică din România, dar mai ales pentru Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică", se arată în mesajul de condoleanţe al lui Aurel Percă citat de Agerpres.



Potrivit acestuia, "ţara noastră a pierdut cel de-al treilea Cardinal pe care l-a avut în istoria ei - un urmaş demn al Fericitului Episcop Martir Iuliu Hossu şi al vrednicului de pomenire Cardinal Alexandru Todea".



"Dar nu numai atât - a pierdut un ierarh care a experimentat încă din tinereţe suferinţa şi persecuţia regimului comunist, încă de la hirotonirea sa ca preot în 1964. Cei 61 de ani de slujire în via Domnului i-au dat şi şansa de a-şi vedea Biserica renăscând din catacombe, de a o readuna, precum Bunul Păstor, după zorii libertăţii din 1989, şi de a o conduce spre noua realitate a României de astăzi. Ne bucurăm că Bunul Dumnezeu i-a acordat harul de a fi martor la beatificarea celor şapte Episcopi martiri greco-catolici beatificaţi la Blaj de Papa Francisc de fericită amintire, la 2 iunie 2019, pe Câmpia Libertăţii. A fost un act de dreptate istorică şi de recunoaştere de către Biserică a martiriului lor, pe care Preafericitul Cardinal Lucian Mureşan l-a visat şi pregătit atâţia ani", a adăugat IPS Aurel Percă.



Potrivit Arhiepiscopului-Mitropolit de Bucureşti, Lucian Mureşan este "o figură emblematică a Bisericii Catolice din România, Cardinalul marcând sfârşitul unei epoci încărcate de povara istoriei şi de calvarul păstorilor care au îndurat cu fermitate persecuţia comunistă".



"Credinţa care l-a susţinut în acele timpuri grele l-a ajutat să-şi poarte cu demnitate crucea slujirii până în ultimele clipe, încurajând şi susţinând clerul şi credincioşii greco-catolici. În ultimul său mesaj, din 21 august 2025, Cardinalul Lucian Mureşan a îndemnat la rugăciune, în comuniune cu Sfântul Părinte Papa Leon al XIV-lea, pentru încetarea războaielor şi darul unei păci trainice pentru omenire. Comuniunea cu Scaunul Apostolic al Romei şi angajamentul în lupta spirituală pentru triumful asupra răului - indiferent de ce formă ar îmbrăca acesta în istorie - constituie un testament pe care noi, catolicii de ambele rituri din România, suntem chemaţi să-l urmăm", a completat înaltul ierarh.



IPS Aurel Percă, în numele Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, al IPS Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit emerit, al PS Cornel Damian, Episcop Auxiliar de Bucureşti, al preoţilor, persoanelor consacrate şi al tuturor credincioşilor, exprimă "apropierea sufletească faţă de întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică - episcopi, preoţi, călugări şi călugăriţe, credincioşi".

Moștenirea Cardinalului Lucian Mureșan

Cardinalul Lucian Mureșan (1931 – 2025), Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a fost unul dintre cei mai importanți ierarhi catolici ai României. Cu o viață marcată de suferințele regimului comunist, dar și de renașterea spirituală a Bisericii după 1989, el rămâne o figură emblematică a credinței și demnității.

Tinerețea și formarea

Lucian Mureșan s-a născut la 23 mai 1931, în comuna Ferneziu (astăzi parte a municipiului Baia Mare, județul Maramureș). Provenea dintr-o familie de credincioși greco-catolici, iar vocația sa preoțească s-a conturat încă din adolescență.

În contextul interzicerii Bisericii Române Unite cu Roma de către regimul comunist, Lucian Mureșan a urmat studii clandestine de teologie. În 1964 a fost hirotonit preot, trăind primele decenii ale slujirii sale în condiții de persecuție și supraveghere.

Episcop și Arhiepiscop Major

După căderea comunismului, în 1990, Lucian Mureșan a fost consacrat episcop al nou-înființatei Eparhii de Maramureș. Ulterior, în 1994, Sfântul Ioan Paul al II-lea l-a numit Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș.

În 2005, Papa Benedict al XVI-lea l-a ridicat la rangul de Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, ceea ce a însemnat recunoașterea deplină a statutului Bisericii Greco-Catolice ca Biserică sui iuris în cadrul catolicismului.

Creat cardinal de Papa Benedict al XVI-lea

Un moment deosebit pentru întreaga Biserică Greco-Catolică din România a fost 18 februarie 2012, când Papa Benedict al XVI-lea l-a creat cardinal. Astfel, România a avut pentru a treia oară în istorie un cardinal, după Fericitul Iuliu Hossu și Cardinalul Alexandru Todea.

O viață dedicată slujirii și unității

Cardinalul Mureșan a fost un păstor care a condus Biserica Greco-Catolică într-o perioadă de tranziție și reconstrucție, după decenii de interdicție și clandestinitate. A încurajat dialogul ecumenic și apropierea de Biserica Ortodoxă, dar și comuniunea strânsă cu Scaunul Apostolic al Romei.

El a rămas un simbol al rezistenței prin credință, al suferinței purtate cu demnitate și al slujirii neobosite pentru comunitatea greco-catolică.

Momente de referință

1964 – hirotonit preot în clandestinitate.

1990 – consacrat episcop al Maramureșului.

1994 – devine Arhiepiscop și Mitropolit al Alba Iuliei și Făgărașului.

2005 – este ridicat la rangul de Arhiepiscop Major.

2012 – creat cardinal de Papa Benedict al XVI-lea.

2019 – participă la beatificarea celor șapte episcopi martiri greco-catolici, oficiată de Papa Francisc la Blaj.

2025 – trece la Domnul la vârsta de 94 de ani.

Testamentul spiritual

În ultimul său mesaj public, din 21 august 2025, Cardinalul Mureșan a îndemnat credincioșii să se roage „pentru încetarea războaielor și darul unei păci trainice pentru omenire”, reafirmând misiunea creștinului de a lupta pentru pace și unitate.

„Veșnica lui pomenire!”

Biserica Greco-Catolică, împreună cu întreaga comunitate catolică din România, îl încredințează pe Preafericitul Lucian Cardinal Mureșan milostivirii lui Dumnezeu. Rugăciunile și slujbele de pomenire aduc recunoștință pentru roadele slujirii sale și pentru credința neclintită care i-a luminat întreaga viață.