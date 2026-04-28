O biserică a luat foc în Maramureș

Potrivit ISU Maramureș, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Biserica Catolică din localitatea Șurdești.

La fața locului au fost alocate inițial patru autospeciale de stingere, o autoplatformă de intervenție și salvare de la înălțime.

Ulterior, forțele de intervenție au fost suplimentate cu încă trei autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Intervenția este în desfășurare.

