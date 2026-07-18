Panică într-un bloc din Bistrița: 25 de oameni au fugit din case după ce acoperișul a fost cuprins de flăcări

Incendiul a izbucnit pe strada Tarpiului, la acoperișul unui bloc cu regim P+3. Flăcările se manifestă sub învelitoarea de tablă, pe circa 300 de metri pătrați. Blocul are 10 apartamente și a fost evacuat înainte de sosirea pompierilor.

Cauza probabilă a incendiului este încă în curs de stabilire, potrivit ISU Bistrița-Năsăud.

La intervenție au fost trimise cinci echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Bistrița. La fața locului a ajuns și un echipaj de prim ajutor SMURD. Au mai intervenit două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud. La stingerea incendiului a participat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bistrița.

O persoană a rămas surprinsă pe acoperișul blocului, în timpul intervenției. Pompierii au coborât-o în siguranță, cu ajutorul scării.

Un pompier s-a accidentat la o mână, în timpul intervenției. Acesta a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

(sursa: Mediafax)