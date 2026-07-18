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Panică într-un bloc din Bistrița: 25 de oameni au fugit din case după ce acoperișul a fost cuprins de flăcări

de Redacția Jurnalul    |    18 Iul 2026   •   14:00
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Panică într-un bloc din Bistrița: 25 de oameni au fugit din case după ce acoperișul a fost cuprins de flăcări
Hepta/Intervenție rapidă a pompierilor ldin Bistrița

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, la acoperișul unui bloc de locuințe din Bistrița. Toți cei aproximativ 25 de locatari s-au autoevacuat în siguranță.

Incendiul a izbucnit pe strada Tarpiului, la acoperișul unui bloc cu regim P+3. Flăcările se manifestă sub învelitoarea de tablă, pe circa 300 de metri pătrați. Blocul are 10 apartamente și a fost evacuat înainte de sosirea pompierilor.

Cauza probabilă a incendiului este încă în curs de stabilire, potrivit ISU Bistrița-Năsăud.

La intervenție au fost trimise cinci echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Bistrița. La fața locului a ajuns și un echipaj de prim ajutor SMURD. Au mai intervenit două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud. La stingerea incendiului a participat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bistrița.

O persoană a rămas surprinsă pe acoperișul blocului, în timpul intervenției. Pompierii au coborât-o în siguranță, cu ajutorul scării.

Un pompier s-a accidentat la o mână, în timpul intervenției. Acesta a fost transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

 

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: bistriţa incendiu bloc acoperis
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