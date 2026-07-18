819 înscrieri din 55 de țări la Concursul Internațional George Enescu 2026 – dublu record istoric la ediția aniversară 

Ediția aniversară a Concursului Enescu, alcătuită din competiția propriu-zisă și programul internațional de Masterclassuri, a atras împreună 819 înscrieri din 55 de țări, marcând o creștere de aproape 23% față de ediția precedentă și confirmând interesul tot mai mare al tinerilor muzicieni din întreaga lume pentru această platformă de excelență artistică.

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Din totalul celor 819 înscrieri, 756 au fost înregistrate pentru competiție (secțiunile instrumentale – vioară, violoncel, pian și compoziție), iar 63 pentru programul internațional de Masterclassuri, organizat în premieră în această formulă extinsă. Interesul fără precedent confirmă atractivitatea atât a competiției, cât și a componentei sale educaționale pentru noua generație de artiști.

Cele mai numeroase înscrieri provin din China (152), Coreea de Sud (134), România (65), Statele Unite ale Americii (64) și Japonia (50). Acestea sunt urmate de Italia (39), Germania (36), Franța (24), Rusia (23), Spania (20), Polonia (20) și Taiwan (19), precum și de participanți din alte zeci de state din Europa, Asia, America de Nord și de Sud, Oceania și Orientul Mijlociu.

„Cele 819 înscrieri primite la ediția aniversară a XX-a consolidează poziția Concursului Internațional George Enescu ca reper internațional pentru noua generație de muzicieni. Faptul că tineri artiști din 55 de țări aleg România pentru un moment atât de important al parcursului lor profesional ne onorează și ne responsabilizează. Ne bucură, în același timp, interesul pentru programul internațional de Masterclassuri, care contribuie la dezvoltarea unei comunități artistice în jurul valorilor promovate de George Enescu.” Cristina Uruc, manager ARTEXIM, organizatorul Concursului Internațional George Enescu

Competiția propriu-zisă a ediției aniversare a reunit 756 de candidați din 55 de țări, cel mai mare număr din istoria Concursului Internațional George Enescu. Cele patru secțiuni – pian, vioară, violoncel și compoziție – continuă să atragă tineri muzicieni din întreaga lume, consolidând poziția Concursului Enescu printre cele mai prestigioase competiții internaționale de profil.

Programul internațional de Masterclassuri completează această dimensiune educațională și profesională, reunind 63 de înscrieri din 18 țări. România conduce clasamentul, urmată de Hong Kong, Israel, Italia, China, Regatul Unit, Coreea de Sud și Statele Unite ale Americii.

În urma etapei de preselecție, 150 de tineri muzicieni – câte 50 pentru fiecare dintre secțiunile de pian, vioară și violoncel – au fost invitați la București pentru etapele live ale competiției, care se vor desfășura între 29 august și 19 septembrie 2026.

Finalele vor avea loc alături de Orchestra Națională Radio și Filarmonica „George Enescu”, sub bagheta unor dirijori de prestigiu internațional. Case Scaglione va conduce Finala Secțiunii Violoncel, alături de Orchestra Națională Radio (luni, 7 septembrie, ora 18:00), Harry Ogg va dirija Finala Secțiunii Vioară împreună cu Filarmonica „George Enescu” (duminică, 13 septembrie, ora 18:00), iar Daniela Candillari va conduce Finala Secțiunii Pian (sâmbătă, 19 septembrie, ora 18:00).

Ajuns la cea de-a XX-a ediție, Concursul Internațional George Enescu își continuă misiunea începută de George Enescu de a descoperi, susține și promova cele mai valoroase tinere talente ale muzicii clasice. Alături de programul internațional de Masterclassuri, competiția oferă participanților șansa afirmării pe una dintre cele mai importante scene ale muzicii clasice internaționale și oportunitatea de a studia alături de artiști și profesori care definesc astăzi standardele excelenței interpretative la nivel mondial.

Concursul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.

Organizator: ARTEXIM

Co-organizator: Fundația ArtProduction

Parteneri principali: Rompetrol, BRD Groupe Societe Generale, LEXUS

Parteneri: Purcari, One United Properties, Nazurro Aqua, L’Or, Althaus, Mobexpert

Cu sprijinul: Țuca Zbârcea & Asociații, Flavours, Sanador

Partener de monitorizare: mediaTRUST