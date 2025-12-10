x close
Situație șocantă ​​​​​​​într-un bloc din Tulcea. Podeaua unui apartament s-a surpat. Pompierii au intervinit de urgență

de Redacția Jurnalul    |    10 Dec 2025   •   22:15
Sursa foto: Hepta/ Podeaua unui apartament s-a surpat. Pompierii intervin de urgență

 Intervenție de urgență a pompierilor din Tulcea, miercuri seara, unde într-un apartament situat la parterul unui bloc s-a surpat podeaua.

Potrivit ISU Tulcea, pompierii au fost solicitați să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență produsă într-un apartament situat la parterul unui bloc din oraș.

Conform apelului, într-una dintre încăperile locuinței s-a surpat podeaua. Astfel, există riscul ca structura afectată să pună în pericol persoanele aflate în apropiere.

La locul intervenției s-au deplasat de urgență o autospecială de stingere și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea.

Salvatorii au constatat că surparea nu a provocat victime, iar locatarii sunt în siguranță.

(sursa: Mediafax)

Laura Buciu, laura.buciu@mediafax.ro

