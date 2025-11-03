600 de bombe, 70 de cartușe și trei proiectile, găsite într-o pădure din Argeș

Echipajul pirotehnic al ISU Argeș a fost solicitat să intervină în comuna Bascov, într-o zonă împădurită, pentru ridicarea, transportul și depozitarea, în vederea distrugerii, a unor elemente de muniție.

Astfel, sâmbătă și duminică, pirotehniștii au extras aproximativ 600 bombe de aruncător de calibrul 50 mm, în jur de 70 bucăți cartușe de calibrul 6.50 mm, două proiectile explozive de calibrul 37 mm și un proiectil cumulativ de calibrul 100 mp, provenite din Primul Război Mondial.

Muniția a fost descoperită de o persoană cu ajutorul unui detector de metale.

(sursa: Mediafax)