Jurnalul.ro Ştiri Locale Tentativă de jaf eșuată: Hoții au fugit cu mâna goală după ce planul le-a fost dat peste cap

de Redacția Jurnalul    |    15 Mai 2026   •   23:30
Suspecții au intrat mascați, dar nu au putut lua nimic

Două persoane mascate au intrat în casa unei vârstnice de 88 de ani din județul Brăila, însă nu au reușit să fure nimic. Nu și-au recuperat nici măcar cheltuielile cu „vestimentația”.

Potrivit surselor MEDIAFAX, vineri, la ora 1:00, două persoane mascate au intrat în locuința unei bătrâne în vârstă de 88 de ani, în localitatea Ciocile din județul Brăila.

Persoanele mascate au forțat ușa, i-au pus o pernă pe față femeii și i-au cerut banii.

Cele două persoane i-au scotocit prin casă, însă au plecat cu mâna goală.

Vârstnica a primit îngrijiri medicale la fața locului și nu a fost transportată la spital.

Poliția face cercetări pentru tentativă la tâlhărie calificată și violare de domiciliu.

(sursa: Mediafax)

 

