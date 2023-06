Brukenthal, primul muzeu care îşi va lansa un parfum propriu

Parfumul a fost deja realizat de un producător local şi urmează să fie concepute ambalajul şi eticheta.



"Aşa cum v-am anunţat cu câteva luni înainte, Muzeul Naţional Brukenthal împreună cu Matca, o firmă foarte bună de parfumuri din Sibiu, am început deja şi am intrat în linie dreaptă cu parfumul - Brukenthal şi Sofia cred că se va intitula, pentru că vom avea un parfum pentru bărbat şi un parfum pentru femei. Lucrul acesta face parte din planul de marketing al Muzeului Naţional Brukenthal, aşa cum bine ştiţi, avem şi vinul, şi cafeaua, şi ciocolata. Este datoria muzeului de a susţine mediul de afaceri din Sibiu şi mai ales cel mic, mediul mic de afaceri din Sibiu şi deja avem nuanţele realizate, parfumul este realizat. Acum începe partea care durează un pic mai mult, pe partea de ambalaj, sigle şi aşa mai departe", a declarat managerul Muzeului Naţional Brukenthal, Alexandru Chituţă.



Potrivit lui Chituţă, vizitatorii muzeului sibian vor putea cumpăra parfumul Brukenthal, în sticluţe de câte 50 de mililitri, la preţul de 300 de lei bucata.



"În principiu am convenit ca parfumul să fie la sticluţe de 50 mililitri pentru a avea şi un preţ avantajos şi eu sper, dacă nu putem în august, cel târziu în toamna acestui an, anul acesta vom lansa parfumul Brukenthal. E o premieră (...) Costul estimat e de 300 de lei", a precizat Alexandru Chituţă.



Parfumul pentru femei va avea miros de orhidee şi gardenia, iar cel pentru bărbaţi, de cireş, a mai spus managerul muzeului sibian.



În prezent, vizitatorii Muzeului Naţional Brukenthal pot să cumpere mai multe feluri de suveniruri. Muzeul sibian are în ofertă ciocolată, cafea şi vin cu numele Brukenthal, dar şi alte produse promoţionale.