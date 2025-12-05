Bucharest Opera Christmas Market se Deschide de Moș Nicolae: Start Festiv pe Esplanada Operei Naționale

Primăria Capitalei marchează debutul sezonului festiv prin deschiderea Bucharest Opera Christmas Market pe 6 decembrie 2025. Esplanada Operei Naționale se transformă într-un decor feeric, plin de muzică, lumini, ateliere pentru copii și concerte ale unor artiști îndrăgiți. Evenimentul face parte din programul București – Capitala Sărbătorilor de Iarnă.

Primăria Municipiului București, prin CREART, inaugurează pe 6 decembrie „Bucharest Opera Christmas Market”, un târg de Crăciun care transformă esplanada Operei Naționale într-un spațiu cultural festiv ce va rămâne deschis până pe 28 decembrie 2025. Evenimentul completează programul amplu de iarnă organizat de Municipalitate pentru a aduce spiritul festiv în toate colțurile orașului.

Organizat în parteneriat cu Opera Națională București, târgul propune o atmosferă elegantă, cu decoruri rafinate realizate de scenograful Dragoș Buhagiar, asistat de Vladimir Iuganu, aceștia fiind responsabili și pentru designul Târgului de Crăciun din Piața Constituției. Vizitatorii vor descoperi căsuțe cu daruri unicat, delicii culinare, zone tematice pentru copii și un brad împodobit cu o tematică specială.

Concerte, spectacole și activități pentru toate vârstele

Bucharest Opera Christmas Market oferă un program extins de evenimente, conceput să transforme întreaga zonă într-o scenă dedicată sărbătorilor. Publicul va avea ocazia să participe la:

Concerte ale unor artiști renumiți

Recitaluri și momente de muzică clasică

Producții și transmisiuni live din repertoriul Operei Naționale București

Ateliere creative pentru copii

Zone gourmet și căsuțe cu daruri de sezon

Esplanada Operei devine astfel un punct cultural central, accesibil atât bucureștenilor, cât și turiștilor.

Programul weekendului de deschidere: 6–7 decembrie 2025

Sâmbătă, 6 decembrie, copiii sunt invitați la trei ateliere – „Ghetuța lui Moș Nicolae”, un atelier de decoupage festiv și un atelier pentru realizarea de ornamente din coronițe naturale de brad. Seara concertează Trei tenori ieșeni, Ana Cebotari și Maria Cazacu, Corul de copii „Sunetul muzicii” și Cristina Manoliu Săvulescu, Irina Sârbu Band cu „Have Yourself a Merry Little Christmas” și recitalul „Vocile Crăciunului” susținut de Damian Drăghici & Cristina Stroe.

Duminică, 7 decembrie, programul începe cu spectacolul pentru copii „Copilăria lui Enescu – Clasic e fantastic”, urmat de o ediție specială a atelierului „Magia Copilăriei în culori”. După-amiaza au loc ateliere dedicate celor mici și seara concertează Breeze do Brasil, Dreams & Drums by Cici Rogojan și „Crăciunul lui Nicholas” – un show cu Alin Stoica & Stephanie Radu, CapoD’Opera Band & Light Quartet.

Un univers vizual dedicat Crăciunului

Decorurile transformă întreaga esplanadă într-un univers festiv dedicat muzicii și Crăciunului. Zonele culinare, căsuțele cu cadouri artizanale și spațiile tematice pentru copii completează o experiență culturală integrată, perfectă pentru întreaga familie.

Intrarea este liberă.

Programul complet al evenimentelor este disponibil pe https://operachristmasmarket.ro/

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului București prin CREART, cu sprijinul Ministerului Culturii și al Operei Naționale București.